PSG : Emery demande à Al-Khelaifi de lui offrir Isco au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La saison est loin d'être terminée pour le Paris Saint-Germain, mais le club de la capitale se projette déjà sur le prochain exercice. Et dans le collimateur du PSG, on trouve Isco.

Le PSG jouera un match énorme ce mercredi soir au Camp Nou, mais cela n'empêche pas le staff du PSG de bosser activement sur la saison 2017-2018. Et c'est dans ce cadre que, selon L'Equipe, Unai Emery a prévenu ses dirigeants qu'il souhaitait faire venir Isco, le milieu de terrain du Real Madrid, à l'occasion du prochain mercato estival. Ce dernier arrive à un an de la fin de son contrat avec les Merengue, et l'affaire pourrait se faire relativement facilement. Car si le FC Barcelone s'est également renseigné sur Isco, le club catalan a appris que le joueur de 24 ans avait une clause dans son contrat qui lui interdit de rejoindre le Barça s'il devait quitter le Real Madrid.

A priori, Zinedine Zidane ne s'opposera pas au départ d'Isco, et ce dernier serait, lui, favorable à un transfert au prochain marché estival des transferts. Le Paris Saint-Germain aurait déjà avancé ses pions dans le dossier du milieu offensif, puisque des représentants du joueur madrilène auraient été reçus par la direction du PSG.