PSG : Diego Costa pour 90 ME, Paris ose défier la Chine

Dans : PSG, Mercato.

La presse anglaise en est certaine, Diego Costa va quitter Chelsea à la fin de la saison. En revanche, nos confrères britanniques sont moins catégoriques concernant son prochain club.

Depuis quelques semaines, la piste menant en Chine est devenue la plus crédible. Et pour cause, la formation de Tianjin Quanjian proposerait environ 90 M€ pour le transfert de l’international espagnol, qui en profiterait pour devenir l’un des joueurs les mieux payés au monde. Pourtant, certains prétendants pensent pouvoir rivaliser. C’est effectivement le cas de l’Inter Milan et du Paris Saint-Germain, nous apprend le Telegraph.

De son côté, l’attaquant de 28 ans, à l’origine de quelques tensions lorsqu’il a croisé les Parisiens ces dernières années, aurait fait savoir à son entourage qu’il envisageait un départ au PSG. Une nouvelle confirmation que le club francilien cherche une valeur sûre en attaque. Rappelons que le champion de France convoite également l’avant-centre du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang et le buteur d’Arsenal Alexis Sanchez.