PSG : Di Maria veut voir Monaco aller loin en Ligue des Champions

Dans : PSG, Ligue des Champions, Monaco.

Vu le rythme que tiennent Monaco et le Paris Saint-Germain depuis le début de l’année, le sprint est lancé depuis longtemps pour le titre de champion de France. Et pour le moment, l’ASM a un temps d’avance ce qui fait que le club de la capitale n’a pas le droit à l’erreur à chacune de ses sorties. Une situation dont Paris n’avait pas été habitué ces dernières années, et qui force à l’excellence, comme le note Angel Di Maria.

« Depuis quelques jours, on en parle beaucoup avec l’entraîneur. D’ici à la fin de l’année, il ne reste que des finales. On ne peut pas se permettre de perdre un seul point. Avec la Ligue des Champions, il leur reste beaucoup de matches. Et la fatigue accumulée peut jouer en notre faveur », a expliqué à Canal+ l’ailier argentin du PSG, persuadé que l’ASM pourrait bien perdre des points en arrivant à bout de souffle lors des dernières journées. Cela pourrait en effet dépendre du parcours européen de l’ASM, qui aura forte à faire face à Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions.