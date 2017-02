PSG : Di Maria jouait les mains dans les poches balance Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Méconnaissable en première partie de saison, Angel Di Maria semblait s’éloigner du onze de départ d’Unai Emery au Paris Saint-Germain.

L’entraîneur espagnol lui reprochait notamment un manque d’implication, ce qui n'a pas empêché l’Argentin de conserver sa place de titulaire pendant la phase aller. Il faut dire que Jesé Rodriguez et Hatem Ben Arfa ne représentaient pas une menace pour l’ancien joueur de Manchester United. En tout cas pas autant que la recrue hivernale Julian Draxler qui, selon Thomas Meunier, a obligé Di Maria à se réveiller, d'où sa belle prestation et son but à Bordeaux (0-3) vendredi.

« Ce qui a changé pour Di Maria ? La concurrence, a répondu le latéral droit. Tout le monde sait que les places sont chères, à chaque positon d'une semaine à l'autre, on peut être sur le banc ou sur le terrain. On n'a pas le choix. Si on veut avoir la chance de disputer les rencontres, il faut tout simplement se bouger à l'entraînement et en match, montrer de quoi on est capables, et c'est ce qu'il se passe. »

Di Maria est plus « investi »

« Julian Draxler est un très, très bon joueur et tout le monde l'a très bien compris. Angel, il ne supporterait pas d'être sur le banc tout simplement. Il y en a qui ont un peu plus de patience, lui non. On voit un Angel un peu métamorphosé, a commenté le Belge. Tout le monde connaît ses qualités. Il est juste un peu plus investi. Tout simplement. Pour moi, il est toujours aussi bon qu'en début de saison, mais juste plus investi. » Et l’on imagine que le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone n’est pas non plus étranger à la forme de Di Maria...