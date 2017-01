PSG : Cet attaquant brésilien à 25 ME que Paris suit de près

Dans : PSG, Mercato.

Toujours à la recherche d'un avant-centre pour épauler Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain pisterait avec insistance un jeune attaquant du Gremio Porto Alegre...



Giovani Lo Celso et Julian Draxler ne seront pas les deux seules recrues du club de la capitale française durant ce mercato hivernal. Patrick Kluivert l’a confirmé mercredi soir en marge du match amical face au Club Africain. « Nous avons un grand attaquant qui est Cavani, mais derrière, je pense qu’on a besoin », a avoué, sur beIN Sports, le directeur du football du PSG, qui confirme donc sa volonté de recruter un nouveau buteur.

Si le dossier Lucas Alario a définitivement été mis de côté à Paris, d'autres pistes sont à l'étude. Et l'une d'entre elles mène au Brésil et plus précisément à Porto Alegre. En effet, selon Alfredo Pedullà, la troupe d'Unai Emery cible Luan Vieira, l'attaquant du Gremio. D'après le journaliste italien, le PSG est même prêt à débourser la somme de 25 millions d'euros pour s'attacher les services du récent Champion Olympique avec la sélection brésilienne.