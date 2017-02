PSG : BRP réclame la démission d'Emery en cas d'élimination

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain jouera mardi contre le FC Barcelone un match qui fait saliver depuis bien des semaines. Car le club de la capitale s'est régulièrement cassé les dents sur le Barça ces dernières saisons, et du côté du PSG on a le désir de mettre un terme à cette malédiction. C'est cette fois Unai Emery qui va tenter de mener Paris à l'exploit que ses prédécesseurs n'ont pas réussi. Et Bruno Roger-Petit, pas fan du technicien parisien, le réclame, si le Paris Saint-Germain passe à la trappe contre Lionel Messi et ses coéquipiers, alors Unai Emery devra faire ses valises sans attendre.

« Rien ne sert de brandir statistiques et résultats. Les deux têtes de pont de ce PSG 2016-17, à savoir Emery et Cavani, seront jugées sur le seul résultat du huitième de finale à venir contre le Barcelone de Messi, Suarez et Neymar. Peu importe le reste, la Ligue 1, les Coupes de France et de la Ligue. Commençons par Emery. L’entraîneur espagnol ne fait pas consensus. Dès qu’il s’agit de mesurer ses qualités, le clivage apparaît. Certains le vénèrent, d’autres sont vénères (…) Jusqu’à présent, Emery n’a pas convaincu. Il demeure cet entraîneur incapable de mener ses équipes à la victoire contre les rivaux de même rang. De la même façon qu’en Espagne, avec Almeria, Valence et Séville, il fut étrillé à de multiples reprises par Barcelone et Messi. Nous en sommes-là. Barcelone dira la vérité sur Emery. Si cela passe, il conviendra de s’incliner. Si cela casse. Emery devra se casser aussi », prévient, sur son blog, Bruno Roger-Petit. Et si le PSG se qualifie ?