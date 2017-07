PSG : Boycott ? Verratti reprend l'entrainement en avance !

Dans : PSG, Ligue 1.

Boycott ou pas, la réponse est désormais évidente. C’est avec trois jours d’avance sur la date de sa reprise que Marco Verratti va reprendre l’entrainement ce vendredi au Camp des Loges.

Attendu lundi, le milieu de terrain italien, qui a certes été mis au repos par sa sélection au mois de juin, a décidé de montrer patte blanche et de ne pas aller vers un clash, bien au contraire. Toutefois, comme le narre L’Equipe, ce n’est pas parce qu’il est déterminé à reprendre le chemin de l’entrainement sans rechigner, qu’il a oublié ses envies de départ. Néanmoins, la situation est totalement coincée, et fait les affaires du PSG.

Le FC Barcelone n’entend pas se mouiller avec une offre tant que Paris n’aura aucune raison de l’étudier, et à l’heure actuelle, les relations entre son agent et le club francilien sont froides mais correctes, chacun campant sur ses positions. Marco Verratti, qui a si souvent prolongé par le passé, n’envisage pour le moment pas cette solution, mais sait que son contrat à long terme jusqu’en juin 2021 ne le place pas non plus en position idéale pour faire part de ses états d’âme. Reste à savoir désormais dans quel état d’esprit l’ancien de Pescara attaquera cette saison, et surtout si les recrues promises par le PSG permettront de calmer ses désirs de changer d’air. Le mois de juillet pourrait bien être décisif en ce sens.