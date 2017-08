PSG : Ben Arfa en Turquie pour enfin quitter le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Sauf retournement de situation, Hatem Ben Arfa va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain un an après avoir rejoint le club de la capitale en provenance de Nice. Et à priori Ben Arfa ne retournera pas au Gym, où Lucien Favre n'est pas un fervent supporter du joueur formé à l'OL. En effet, c'est toujours en Turquie que le nom d'Hatem Ben Arfa est cité, une piste que confirme le compte @ParisUnited6.

Selon cette source, toujours très bien informée, Hatem Ben Arfa aurait en effet accepté l'idée d'un transfert en Turquie, mais il souhaite tout de même savoir ce qui l'attend là-bas : « Le Fenerbahçe est en pôle. L’Istanbul Basaksehir s'est aussi positionné. Le joueur doit se rendre en Turquie pour négocier et faire un choix définitif ». Antero Henrique, qui avait pris ce dossier en charge, semble avoir trouvé la solution pour que Ben Arfa parte sans se montrer trop gourmand. Car le joueur de 30 ans a clairement fait savoir à ses dirigeants qu'il ne voulait pas zapper sa dernière année de salaire au Paris Saint-Germain.