PSG : Ben Arfa a une petite chance de rebondir au Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Avant le choc contre le FC Barcelone ce mercredi (20h45), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, personne n’imagine une titularisation d’Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain.

Peu convaincu par ses efforts défensifs, l’entraîneur Unai Emery n’ose plus aligner le milieu offensif sur les côtés et ne l’utilise qu’en pointe, lorsque le buteur Edinson Cavani a besoin de souffler. Dans ces conditions, l’ancien Niçois envisagera forcément un départ l’été prochain, un an après son arrivée à l’époque où de nombreuses formations européennes se l’arrachaient. C’était notamment le cas du FC Séville de Jorge Sampaoli. Du coup, le journaliste du quotidien Le Parisien Dominique Sévérac verrait bien Ben Arfa sous les ordres de l’Argentin que l’on annonce au Barça.

« L’avenir de Ben Arfa ? Cela va dépendre de la fin de saison, de son utilisation, ainsi que du jeu de chaises musicales des entraîneurs, avec un nouveau coach au Barça et peut-être à Arsenal et la Juve. Si Sampaoli signe au Barça, il peut être intéressé par Ben Arfa puisqu’il dit que c’est l’un des cinq meilleurs joueurs du monde », a envisagé notre confrère lors d’un échange avec les lecteurs du média régional. Après une saison passée sur le banc, pas sûr que l'international français soit prêt à revivre la même expérience en Catalogne...