PSG-Barça : Défaite 0-1 au Parc, Pierre Ménès ne donne aucune chance à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A l’approche du match, la tension monte d’un cran autour du Parc des Princes, où les supporters parisiens espèrent bien voir leur équipe tenir tête au FC Barcelone pour être encore en course pour la qualification avant le match retour. C’est loin d’être gagné selon Pierre Ménès, qui sur une vidéo pour un site de pronostic juste avant le match, a eu le mérite de se mouiller en ce qui concerne la tournure que prendra cette rencontre aller. Toutefois, la prédiction du consultant de Canal+ n’est pas très optimiste pour les sympathisants du champion de France.

« C’est toujours aussi compliqué pour le PSG face au Barça, car le PSG ne joue pas bien. Le Barça est mieux qu’en fin d’année 2016. Je vois peu de possibilités pour le PSG de s’imposer. Ils peuvent gagner le match aller. Cela sera le cas s’ils sont impeccables en défense. J’imagine que le PSG va prendre aussi peu de risques. Il faudrait que le PSG arrive à marquer un but et parvienne à le conserver pour aller au Camp Nou avec un minimum de suspense. Je n’y crois pas une seule seconde, c’est pour ça que je pronostique la victoire du Barça au Parc des Princes, 0-1 avec un but de Suarez », a livré Pierre Ménès, qui voit bien le suspense prendre fin dès ce mardi soir.