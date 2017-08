PSG : Ballon d'Or, C1... Raï dévoile les objectifs de Neymar au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

A peine arrivé, Neymar a déjà ébloui la Ligue 1 de son talent grâce à des performances de haute volée, notamment contre Guingamp et Toulouse au cours de ce mois d’août. Considéré comme le troisième meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Messi, l’international brésilien aspire à devenir numéro un et à (re)gagner la Ligue des Champions selon Raï, l’ancienne légende du PSG qui connaît bien la nouvelle star du club francilien.

« Neymar est tellement fort ! Il a le talent, la technique, la vitesse. Il est tellement au-dessus que même avec la pression il s'amusait sur le terrain, car cela était facile pour lui. Son moteur, à mon avis, c'est de se surpasser. Dans ce sens-là, il fait partie des trois plus grands joueurs au monde avec Messi et Cristiano Ronaldo, car ils ont cela en commun » a confié le Brésilien dans un documentaire diffusé sur Canal + avant de poursuivre. « Ils veulent toujours plus de buts, plus de titres et être reconnu comme étant le meilleur du monde. Ils ont envie de ça. Les deux premiers sont déjà devenus meilleurs du monde. Maintenant il reste Neymar. J'espère qu’il le deviendra avec une Ligue des Champions avec Paris ». Les supporters du vice-champion de France en titre en rêvent forcément…