PSG : L'arrière gauche à 40 ME est trouvé, ça peut aller très vite

Dans : PSG, Mercato.

En quête d’un latéral gauche enfin capable de faire l’unanimité, le Paris Saint-Germain a longtemps visé Alex Sandro de la Juventus.

Les discussions difficiles et la gourmandise du club turinois ont freiné cette piste, et le club de la capitale française a trouvé un peu moins cher ailleurs. En effet, A Bola annonce ce vendredi que le champion de France a fait le plus difficile pour faire venir Alex Telles. Comme à son habitude, le FC Porto a fixé une clause libératoire pour son défenseur, et ce transfert ne pourra donc se conclure que contre un chèque de 40 ME. Paris est prêt à mettre cette somme, annonce le journal lusitanien, afin de faire venir celui dont l’apport offensif est énorme, puisqu’il a terminé meilleur passeur du championnat portugais cette saison.

Car en-dessous de ces 40 ME, il ne devrait pas y avoir moyen de négocier avec les Dragons, qui sont déjà sollicités par Chelsea et Liverpool à propos de ce latéral en très grande forme la saison dernière, et qui a aussi l’avantage de pouvoir bénéficier d’un passeport italien, non pas en raison d’une saison passée à l’Inter Milan mais en raison de grands-parents italiens. Un atout de plus en vue d’un achat pour le PSG, pour un Brésilien de plus en défense ?