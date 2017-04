PSG : Ancelotti n'a pas fait un coup tordu au Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Au printemps 2013, Carlo Ancelotti a annoncé sa décision de quitter le Paris Saint-Germain, avant de s'engager avec le Real Madrid. Pour certains, l'entraîneur italien a prix le faux prétexte d'une brouille avec Nasser Al-Khelaifi pour rejoindre les Merengue. Quatre ans plus tard, et après avoir été remercié en 2015 par le club espagnol, Carlo Ancelotti a démenti cette version des faits, expliquant que son choix de quitter le PSG n'avait rien à voir avec l'offre madrilène.

Au micro de BeInSports, l'actuel technicien du Bayern Munich a mis les choses au point. « Tout le monde a cru que j’ai voulu quitter le PSG parce que j’avais la possibilité d’aller juste après au Real Madrid, mais ce n’est pas vrai. Pendant une bonne période, j’étais content de ce projet à Paris. Et après, quelque chose a changé. Peut-être que le club n’était pas content des résultats d’ensemble, et quelque chose s’est cassé. Donc à la fin j’ai décidé de lâcher le club. Mais bon c’est du passé, et maintenant j’ai de très bonnes relations avec le PSG et j’en garde de très bons souvenirs. Je suis supporteur du PSG, je parle toujours avec des joueurs comme Verratti, Thiago Silva. Je pense que ç’a été une bonne expérience pour moi puisque j’ai découvert une nouvelle culture et de nouvelles personnes », a confié, sur la chaîne sportive, Carlo Ancelotti, histoire de ne pas passer pour un opportuniste comme cela avait été dit en 2013.