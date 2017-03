PSG : Alexis Sanchez n’est pas du tout chaud pour rejoindre Paris

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Souvent annoncé comme l’attaquant de complément et confirmé au plus haut niveau qu’il faudrait pour le PSG, Alexis Sanchez semble devoir faire ses valises cet été.

Lui qui est arrivé en provenance d’un FC Barcelone triomphant, a rejoint une formation d’Arsenal dont il est le leader d’attaque, mais qui ne gagne plus de titres majeurs. Pressenti pour rejoindre la Juventus ou le Paris Saint-Germain, qui pourrait lui faire un pont d’or faute de pouvoir attirer l’un des trois géants de la planète foot (Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar), le Chilien a très largement tempéré cette possibilité devant la presse de son pays.

Interrogé s’il se voyait quitter Arsenal cet été, Alexis Sanchez a laissé entendre que oui, mais pas forcément pour aller très loin. « Je suis heureux à Londres et j’espère terminer mon contrat avec Arsenal. Je veux continuer au sein d’une équipe qui gagne et rester dans la même ville. Je veux jouer pour une équipe qui a des ambitions », a livré le joueur révélé à Udine, et qui semble plutôt faire un appel du pied à Chelsea qu’au PSG, sans compter la possibilité toujours existante qu’il continue à Arsenal.