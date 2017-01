PSG : Accord entre Sirigu et Nice, mais Paris dit non

Désireux de quitter Séville où il n’a pas réussi à convaincre, Salvatore Sirigu a le feu vert des Andalous pour se trouver une nouvelle porte de sortie.

Et pour cela, le gardien italien doit se débrouiller seul puisqu’il a été prêté pour la saison entière, et ne doit pas rentrer au PSG où il y a déjà du monde à son poste. Résultat, après quelques pistes en Italie, l’international transalpin a discuté avec Nice ces derniers jours. Les négociations ont très rapidement débouché sur un accord. Mais son arrivée chez le co-leader de la Ligue 1 ne se fera pas, affirme le Corriere dello Sport.

Le PSG s’y est opposé, au motif qu’il n’était pas dans son intérêt de renforcer un concurrent dans la course au titre. A l’heure actuelle, Sirigu s’est donc mis en quête d’un nouveau point de chute, tandis que Paris montre qu’il prend son adversaire azuréen au sérieux pour cette saison. Et certains ajouteront même que l’un des points faibles de l’OGCN se situe précisément au poste de gardien de but, et le refus de voir Sirigu débarquer n’est donc vraiment pas anodin. En attendant, Anderlecht s'est positionné pour récupérer le gardien parisien pour la deuxième partie de saison. Une piste à laquelle le PSG ne devrait pas s'opposer.