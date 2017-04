L1 : Lizarazu choisit son camp entre le PSG et Monaco

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

La 33e journée de Ligue 1 n'a rien changé concernant la hiérarchie du podium, et cela même si l'AS Monaco a très clairement souffert pour battre Dijon, remportant là son sixième match consécutifs en L1, ce qui ne lui était plus arrivé depuis l'hiver 2003. Alors que le Paris Saint-Germain espère toujours revenir et dépasser le club de la Principauté, Bixente Lizarazu a donné son opinion sur cette rivalité entre les deux grosses cylindrées de notre championnat.

Pour le champion du monde 98, même si le PSG semble dans une forme plus optimale que l'AS Monaco, physiquement dans le dur en raison de la Ligue des champions, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devraient logiquement aller au bout. « Pour le titre, je vois Monaco. Après ce 4-0 en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, on pensait qu’ils allaient finir par craquer. Mais non, ils se sont renforcés. Je les vois aussi costauds même dans la difficulté. Et en plus ils ont un calendrier un peu plus facile. Le seul match à priori plutôt difficile est celui qu’ils joueront à Lyon dimanche prochain », a expliqué Bixente Lizarazu.