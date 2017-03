Barça-PSG : Sarkozy en mode ultra, le Camp Nou le vire !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après le large succès du Paris Saint-Germain à l’aller (4-0), aucun supporter parisien ne pouvait envisager une élimination contre le FC Barcelone.

Et encore moins après le but d’Edinson Cavani au retour, lorsque l’attaquant uruguayen obligeait les Blaugrana à remettre trois buts de plus. C’est pourquoi Angel Di Maria, qui ne pouvait pas imaginer la suite, a célébré le but d’El Matador en demandant au public catalan de se taire, pendant que Nicolas Sarkozy en profitait pour exprimer sa joie sous les yeux de supporters barcelonais agacés par son attitude. Pas de quoi refroidir l’ancien président de la République, raconte Catalunya Radio.

Habitué du Parc des Princes aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi, Nicolas Sarkozy a carrément chambré le public du Camp Nou ! « Hala Madrid, Hala Madrid », a-t-il lancé pour provoquer ses voisins. Autant dire que ces derniers n’ont pas apprécié, d’où l’intervention d’un membre de la sécurité qui a temporairement sorti l’homme politique de la tribune, avant de l’autoriser à revenir quelques minutes plus tard pour assister au naufrage du PSG...