Barça-PSG : Luis Enrique croit à la remontada et le dit !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mercredi soir, le FC Barcelone tentera de renverser la situation face au PSG après avoir été laminé 4-0 au Parc des Princes en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. La fameuse remontada dont on nous bassine les oreilles depuis plus de deux semaines est désormais dans toutes les bouches, notamment après les deux derniers cartons du Barça en Liga contre Gijon (6-1) et samedi soir face au Celta Vigo (5-0). De quoi redonner le moral à Luis Enrique, qui malgré l'annonce de son départ en fin de saison semble avoir un moral d'enfer. Pour le technicien barcelonais, l'espoir est de retour au Barça.

« Une remontada contre Paris ? Nous pouvons revenir dans le jeu si nous faisons très bien les choses et nous allons essayer d'y parvenir. Le public barcelonais doit nous être fidèle et avoir confiance dans le fait que l'équipe peut réussir une remontada. J'ai confiance dans le fait que nous pouvons signer une belle fin de saison, c'est ce que nous souhaitons tous et je vois l'équipe dans la meilleure des dynamiques », a confié Luis Enrique, même si le Paris Saint-Germain a tout de même montré au match aller qu'il pouvait à tout moment piquer très fort le FC Barcelone et qu'il était d'un standing supérieur aux récents adversaires du club catalan. Réponse à tout cela mercredi vers 22h30...ou plus.