Barça-PSG : « Le PSG, ce n’est pas Gijon », Stéphane Guy prend cher

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A 10 minutes de la fin du match, le PSG avait trois buts d’avance sur le FC Barcelone et semblait totalement à l’abri. Stéphane Guy en a profité, avec son compère Paul Le Guen, pour se lâcher quelque peu et vanter les mérites du club de la capitale, dans des propos qui, après-coup, ont fait le buzz sur la toile. Forcément, le commentateur de Canal+ en a pris pour son grade, même s’il était quasiment impossible d’imaginer ce scénario de dingue à ce moment-là du match. Paul Le Guen, ancien joueur et entraineur du PSG, a aussi été raillé, pour avoir annoncé, au début des arrêts de jeu, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car le Barça ne marquerait pas le sixième but qualificatif. Bien vu !