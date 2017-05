OL : Valbuena vide son sac après une saison « médiocre »

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio ont essayé de relativiser l'énorme déception engendrée par l'élimination en demi-finale d'Europa League, mais il n'empêche que chez certains joueurs on est nettement plus agacé. C'est le cas notamment de Mathieu Valbuena, qui fort de son expérience sait bien qu'une telle occasion ne se reproduira peut-être plus jamais. Et pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, il est évident que ce résultat final face à l'Ajax démontre que ses coéquipiers et lui ont été trop souvent fautifs cette saison.

« C’est un beau parcours en Ligue Europa mais ce n’est pas suffisant. C’est une saison médiocre. Le bilan de la saison n’est pas bon, il faut le dire. Il faut être honnête. Nous avons trop bafoué notre football à l’aller, surtout pour une demi-finale de coupe d’Europe, pour remonter un handicap aussi difficile. Nous avons montré que nous avions une grosse capacité de réaction, d’orgueil, du talent. Cela ne suffit pas car cette élimination est à l’image de notre saison au cours de laquelle nous avons été trop irréguliers dans nos performances », a lancé, visiblement un peu agacé, Mathieu Valbuena. Reste à savoir si cela provoquera des changements pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais.