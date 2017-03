OL : Valbuena l’avoue, il n’a jamais été aussi grand

Dans : OL, Ligue 1.

Titularisé contre la Roma jeudi, en huitième de finale aller de l’Europa League, Mathieu Valbuena (32 ans) a été l’un des grands artisans de la victoire de l’Olympique Lyonnais (4-2).

Dangereux sur son côté gauche, le milieu offensif a affiché une belle complicité avec Jérémy Morel et n’a pas hésité à rentrer dans l’axe pour combiner avec Alexandre Lacazette, à qu’il a offert une passe décisive. Une performance qui confirme le retour gagnant de Valbuena après sa récente blessure à la cuisse, et plus généralement après ses problèmes extra-sportifs l’année dernière.

« Je suis content et fier de mon retour depuis pas mal de mois, a confié l’ancien Marseillais à 20 Minutes. Je me montre décisif. Je me sens très bien physiquement malgré mon âge (sourire). Ça n’a pas été évident de se sortir de cette galère. Je reviens de très très loin, encore une fois. Mais c’est comme ça, ça fait partie de ma carrière. »

Un message pour Deschamps

« Mon intégration difficile ? A moi de m’adapter. Il y avait une grosse attente autour de moi. C’était compliqué, j’ai pris beaucoup de coups, je vous en remercie encore… Mais je continue mon chemin, je sais de quoi je suis capable. Je n’ai jamais fait une aussi belle saison », a lâché Valbuena, histoire d’attirer l’attention du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps...