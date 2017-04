OL : Une réunion discrète entre joueurs pour régler les soucis

Dans : OL, Ligue 1.

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais n'ont pas eu besoin des réseaux sociaux pour comprendre que la déroute face à Lorient au Parc OL avait fait beaucoup de mal aux supporters, et ne faisait pas du bien non plus au classement en Ligue 1. Alors, sans qu'une annonce officielle soit faite, Maxime Gonalons et ses coéquipiers ont pris l'initiative de se réunir discrètement dimanche pour faire le point sur les récentes prestations et trouver une force nouvelle afin de ne pas se rater lors des échéances à venir, notamment en Europa League jeudi contre le Besikstas.

C'est Frédéric Guerra, l'agent de Maxime Gonalons, qui a fait cette confidence. « Je sais que les joueurs se sont vus, ils ont passé toute l’après-midi de dimanche ensemble pour parler de cette défaite. Je sais qu’il en ressort un esprit énorme et que ça va être une vraie bataille », a confié le représentant du capitaine de l’Olympique Lyonnais lors de l’émission Tant qu’il y aura des Gones.