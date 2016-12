OL : Une rencontre entre le clan Tolisso et la Juventus ?

Corentin Tolisso a renoncé l'été dernier une offre colossale de Naples, le joueur de l'Olympique Lyonnais refusant, à l'ultime moment, de rejoindre le club de Serie A où il était attendu pour passer sa visite médicale. Mais si Corentin Tolisso a encore plus de trois ans de contrat avec son club formateur, les désirs de changer d'air n'ont probablement pas totalement disparu. Et s'il a dit non au Napoli, l'international Espoirs ne semble pas avoir totalement tourné le dos à l'Italie. L'Equipe affirme en effet ce samedi que les représentants de Corentin Tolisso ont rencontré une première fois en octobre des émissaires de la Juventus, le club turinois cachant mal son désir de s'offrir le joueur de l'OL, dont ils ont croisé deux fois la route cet automne en Ligue des champions.

Selon le quotidien sportif, il est évidemment acquis, ou presque, que Corentin Tolisso ne bougera pas lors du mercato d'hiver qui ouvre ses portes ce dimanche. Mais, les choses pourraient en aller autrement l'été prochain, la Juventus étant visiblement déterminée à aboutir dans ce dossier. Reste à savoir ce que décidera Jean-Michel Aulas, lequel s'était réjoui de voir son joueur rester à l'OL alors que Naples proposait 37,5ME. Une deuxième grosse offre cette fois venue de la Juventus pourrait bien décider tout le monde...