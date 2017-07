OL : Un voleur connaît probablement des secrets du mercato

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais le savent, Jean-Michel Aulas est très actif sur les réseaux sociaux, et le président de l'OL est souvent surpris le téléphone à la main dans les tribunes du Groupama Stadium ou ailleurs. Pour les curieux, on sait désormais que le patron du club rhodanien utilise un Iphone 6. Mais là n'est pas l'essentiel. Car l'info du jour, c'est que Jean-Michel Aulas s'est fait voler son précieux téléphone portable dans le TGV.

« Jeudi, j’étais dans le TGV Paris-Lyon. Je me suis levé à cinq mètres pour une séance photo, le temps que je revienne, mon Iphone 6 avait disparu. Il y a eu un arrêt. J’en plaisante mais le TGV filait sur Saint-Etienne. Bon, s’il y a un gars sympa, ça m’arrangerait », a expliqué, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui espère que le précieux téléphone sera retrouvé ou que le voyageur indélicat aura des remords et rendra le fruit de son larcin. S'il connaissait l'identité du propriétaire de l'Iphone, le voleur doit probablement avoir désormais quelques infos exclusives sur l'Olympique Lyonnais, et s'il ne la connaissait pas, il a juste un téléphone ancienne génération.