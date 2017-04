OL : Un scénario catastrophe en L1, Jallet n'y croit pas une seconde

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir entretenu le fol espoir d’aller chercher la troisième place, l’Olympique Lyonnais s’est rendu à l’évidence et ne terminera pas sur le podium cette saison. Le minimum sera donc d’assurer la quatrième place, ce qui n’a pas été fait le week-end dernier avec une lourde défaite à domicile face à Lorient. Qu’en sera-t-il à Bastia, où Bruno Genesio a promis de gros changements dans son équipe type ? Pour Christophe Jallet, Lyon a encore de la marge sur ses poursuivants, mais il faudrait mieux ne pas entretenir l’espoir chez les concurrents.

« Il n’y a pas d’urgence. Nos poursuivants sont là et se montrent. On doit leur montrer qu’ils n’ont aucune raison d’y croire. Il faut bien finir cette saison et être performant dans les deux compétitions, car tout est lié… Le match à Bastia ? C’est de bonne guerre. Ils seront revanchards mais ça reste un match de foot. C’est un contexte chaud mais personne n’a peur d’aller jouer là-bas », a livré le défenseur lyonnais, qui sait que son équipe sera attendue en Corse, mais qu’un nouveau revers pourrait donner des idées, notamment à Bordeaux, qui se trouve à cinq longueurs de l’OL.