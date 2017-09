OL : Un problème précis gênait Tousart et Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a eu un sacré remue-ménage à Lyon, où le club rhodanien a fait dans l’inédit en laissant partir plusieurs cadres, dont trois membres du « Gang des Lyonnais », à savoir Corentin Tolisso, Maxime Gonalons et Alexandre Lacazette. Même si le recrutement a été copieux pour compenser ces départs, les jeunes ont aussi pris le pouvoir, à l’image de la promotion de Lucas Tousart en tant que cadre du milieu de terrain et du vestiaire. Et l’ancien valenciennois n’hésite pas à profiter de ce nouveau rôle pour dire ce qu’il pense, notamment au sujet d’une saison dernière où il y avait visiblement une cassure, dans l'encadrement du club comme dans le comportement sur le terrain en ce qui concerne le repli défensif.

« On a retrouvé dans le vestiaire une certaine joie de vivre. L'atmosphère était peut-être un peu pesante l'année dernière. C'était un peu tendu, pas à cause des joueurs, mais d'un climat général. Ça s'est aplani. Moi-même, je m'épanouis plus. Et sur le terrain, le problème était la phase de transition attaque-défense. On se prenait des rafales en contre. Le coach a beaucoup insisté sur le travail à la récupération, sur les contres. Depuis le début, on est plutôt solides même si on n'a pas été bons contre Guingamp (2-1). Mais ce match, on a su le gagner alors qu'on l'aurait perdu l'an passé », a souligné Lucas Tousart dans les colonnes de L’Equipe. Une manière de rappeler que, si l’OL est moins offensif et spectaculaire que la saison passée, mais que le podium est au rendez-vous en fin de saison, l’objectif sera atteint.