OL : Un miracle à 4ME pour débarrasser Lyon de Rybus ?

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé en juin dernier à l'Olympique Lyonnais libre de tout contrat, après une ultime saison au Terek Grozny, Maciej Rybus est probablement le plus gros flop du mercato 2016, même s'il n'a rien coûté. Et tandis qu'il reste deux ans de contrat au défenseur international polonais, l'OL semble prêt à le céder dès maintenant, pour peu qu'un club veuille se l'offrir. A priori cela semble pouvoir être le cas, car du côté de la Russie on est toujours attentif aux (maigres) performances de Maciej Rybus, lequel n'a été titularisé que 12 fois par Lyon en Ligue 1.

Agé de 27 ans, le défenseur polonais pourrait donc faire son retour en Russie, puisque le CSKA Moscou annonce avoir lancé des discussions dans ce sens avec l'Olympique Lyonnais. « Les représentants du CSKA ont déjà entamé des négociations avec le club de football français sur les conditions d’un transfert. En outre, le dialogue est mené également avec les représentants de Rybus. Il est trop tôt pour parler des détails, mais l'accord est bénéfique pour toutes les parties: le CSKA Moscou, Lyon et le joueur lui-même », a indiqué une source proche du club moscovite au quotidien Izvestia. Une autre source précise que Viktor Goncharenko, l’entraîneur du CSKA, a fait de la signature de Maciej Rybus une de ses priorités tactiques. Selon Izvestia, la formation moscovite pourrait lâcher 4ME pour recruter le défenseur de l’Olympique Lyonnais.