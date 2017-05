OL : Un chèque à 39ME grâce à la Ligue des champions, mais...

Dans : OL, Ligue des Champions, Europa League.

L'Olympique Lyonnais est encore en course en Europa League, et une victoire finale dans cette C3 donnerait alors un billet à l'OL pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais si ce n'est pas le cas, alors cela se paiera au prix fort, très fort même, pour l'OL. Car après avoir perçu 42ME la saison dernière grâce à la Ligue des champions, le club de Jean-Michel Aulas devrait recevoir cette année 38,9ME selon le site spécialisé suisse, The Swiss Ramble. Cette somme n'intègre pas ce que Lyon va toucher en raison de sa présence en Europa League.

Si cela est une bonne nouvelle pour les finances lyonnaises, cela annonce quand même des jours à venir plus compliqués, puisque sauf miracle, l'Olympique Lyonnais sera privé de Ligue des champions pour la saison 2017-2018. Sans évoquer les recettes à la billetterie qui sont bien évidemment plus importantes en Ligue des Champions, cela permet aussi aux autres candidats déclarés au podium que sont Monaco et le PSG de continuer à engranger. Cette saison, Paris a récupéré 56,2 ME, tandis que l’ASM est assuré de toucher au moins 64,3 ME. Un écart non négligeable pour Lyon, qui a déjà fait savoir par le biais de son président qu’il pouvait digérer financièrement une absence d’une année en Ligue des Champions, mais qu’il ne faudrait pas que cela dure. Avec la surprise niçoise et les ambitions affichées par l’OM, les places seront aussi chères… que rémunératrices sur le podium de la Ligue 1 la saison prochaine.