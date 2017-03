Dans : OL, Ligue 1.

Actuellement en équipe de France U20, Lucas Tousart sait bien que la prochaine étape pourrait bien être les Bleus de Didier Deschamps, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais étant monté en grade cette saison. Revenant sur sa progression à l’OL, Lucas Tousart reconnaît que cela n’était pas gagné d’avance, Bruno Genesio n’en faisant pas son premier choix en début de championnat. Mais grâce à son travail et à la suspension de Maxime Gonalons, les choses ont radicalement évolué et, sur RTL, Lucas Tousart s’en félicite évidemment.

« Tout d’abord pour moi ça n’a pas été simple. C’est vrai qu’en début de saison je n’étais pas vraiment dans les plans du coach à mon retour de l’Euro. Mais par mes prestations à l’entraînement, je lui ai donné des raisons d’avoir confiance et je pense qu’à un moment il a eu envie de me tester lors de la suspension de Max en début de saison. Cela a porté ses fruits et on voit même que j’ai pu évoluer avec Max ces derniers mois, et ces dernières rencontres. J’ai pu aussi jouer avec Corentin Tolisso. Donc je m’épanouis petit à petit dans cette équipe de l’OL et j’en suis très content. J’avais déjà connu la Ligue 2 avec Valenciennes où j’ai joué un nombre de matches assez conséquent. Quand on arrive à Lyon et qu’on se retrouve sur le banc ou en CFA c’est forcément compliqué. Alors quand on joue, ça donne envie de tout casser…. », a expliqué, lors du Cluz Liza, le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, visiblement affamé.