OL : Selon Aulas, le PSG a tenté d’arracher Depay

Dans : OL, Mercato, PSG.

Le transfert de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais aura mis du temps à se finaliser, mais après de longues tractations entre les deux clubs, un accord aura été trouvé.

Il aura ensuite fallu attendre d’ultimes règlements de compte entre MU et le PSV Eindhoven au sujet de clauses contractuelles pour avoir enfin le feu vert pour recruter l’ailier néerlandais. Si depuis quelques jours, l’OL était annoncé comme le grand favori pour récupérer Depay, et même le seul en piste, Jean-Michel Aulas a effectué une petite confidence qui risque de faire de bruit, au micro du Dauphiné Libéré à l’issue de la conférence de presse.

« Jean-Michel Aulas affirme que Patrick Kluivert et le PSG ont surenchéri sur la fin pour tenter d’arracher Depay. Sans succès donc », écrit le journaliste du Dauphiné Libéré présent sur place. De quoi forcément donner un peu plus de valeur à ce recrutement, même si les propos d’après-coup sont parfois à prendre avec des pincettes. On se souvient qu’en septembre dernier, le président de Nice avait affirmé que Lyon avait tenté plusieurs offres pour faire venir Mario Balotelli en apprenant qu’il était sur le point de signer sur la Côte d’Azur, ce qu’Aulas avait vivement démenti. Néanmoins, Depay et Kluivert se connaissent plutôt bien depuis leur passage commun avec la sélection néerlandaise en 2014 (l’un comme le joueur, l’autre comme adjoint), et un contact entre les deux hommes ces derniers jours n’est pas impossible.