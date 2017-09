OL : Riolo allume Aulas « l’écolier qui veut être populaire »

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo ne ratent jamais une occasion de se titiller via les réseaux sociaux. Et après le show du patron de l'Olympique Lyonnais suite à la réunion de l'ECA, lequel a annoncé sa réélection au board de cette association de clubs en délivrant un tacle au président de Guingamp, le journaliste a commenté cette sortie via Twitter. Car Daniel Riolo l'a fait gentiment remarquer, si Jean-Michel Aulas a crié haut et fort sa réélection, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, l'a également été et n'a pas fait le fier.

« Le Pst du PSG a aussi ete elu au board de l'ECA, curieusement lui n'est pas venu se pamer sur tweeter comme un ecolier voulant etre "popu" !, a lancé le journaliste de RMC, avant de rappeler que Jean-Michel Aulas n’était pas le seul à pouvoir s’exprimer au nom du football français. Au sortir de la reunion des clubs europeens à Geneve, on peut aussi ecouter B. Caiazzo et pas que Aulas. Un autre "son" ne fait pas de mal. ». C'est reparti pour un tour !