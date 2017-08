OL : Ndombele ouvre la porte à Lyon

Dans : OL, Mercato, ASC, ASSE.

En quête d’un milieu de terrain supplémentaire, notamment en cas de départ de Jordan Ferri ou de Sergi Darder, l’Olympique Lyonnais vise Tanguy Ndombélé, auteur d’un gros début de saison avec Amiens, sur la lancée du précédent exercice. Mais pour le moment, l’OL n’est pas en position de force. En effet, le club picard a accepté une offre de 12 ME de la part d’Hoffenheim.

Mais de son côté, le joueur laisse encore un peu de temps à Lyon pour offrir l’équivalent et rester en France annonce L’Equipe. En effet, l’international espoir préférerait continuer sa carrière en Ligue 1, et espère donc un effort financier de la part du club rhodanien. A noter que l’ASSE, qui s’était positionné en début d’été, garde toujours le contact et pourrait passer à l’action en cas de vente dans les dernières heures. Un micmac qui devrait se décanter rapidement, et dépend grandement de la détermination de l’OL à réaliser un dernier coup sur le plan des arrivées.