OL : Nabil Fekir met fin au suspense sur son avenir à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Au lendemain de l'élimination en demi-finale d'Europa League face à l'Ajax Amsterdam, Nabil Fekir faisait face à la presse ce vendredi, 48 heures avant le déplacement à Montpellier. Et forcément l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais avait la mine des mauvais jours, conscient que l'OL n'était pas passé loin d'un gros exploit mais que finalement encore une fois ses coéquipiers et lui avaient failli.

Interrogé directement sur la suite des événements à l'Olympique Lyonnais, et notamment sur son possible départ lors du mercato estival, Nabil Fekir a très clairement mis les choses au point. « Si c’est une fin de cycle à l’OL ? Oui et non. Des joueurs vont partir, d'autres vont arriver. Il y a une bonne ambiance. On verra bien ce qu'il va se passer, a confié Nabil Fekir avant d’évoquer plus directement son avenir personnel. Je suis sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu'en 2020, donc je vais rester; dans ma tête, je suis Lyonnais à 100%. »