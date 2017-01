OL : Mourinho à Lyon, Aulas y a cru

Dans : OL, Ligue 1.

Très satisfait d’avoir fait confiance à Bruno Genesio pour redresser la barre de l’équipe première il y a un an de cela, Jean-Michel Aulas a fait le choix de miser sur un coach du sérail. Mais la donne aurait pu être totalement différente il y a quelques années de cela, comme l’a confié le président rhodanien sur RMC ce lundi. Dans une révélation qui en étonnera plus d’un, JMA a reconnu avoir voulu faire venir ce qui se fait de mieux, et de plus cher, sur le plateau des techniciens mondiaux.

« Vous savez, j’ai essayé de faire venir Mourinho il y a deux ou trois ans. Mais je n’en avais pas les moyens. Des contacts ? Oui, tout à fait. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais on n’était pas dans le même monde. Je l’avais connu dans d’autres circonstances de transferts. Il a un agent que je connais très bien. Ce n’est pas allé très loin, mais j’avais dans l’idée que c’était possible », a confié le président de l’Olympique Lyonnais, qui ne s’interdit aucun rêve, même si s’offrir José Mourinho reste encore hors de portée du vice-champion de France. Il n’empêche, voir le Special One débarquer en France aurait clairement eu de l’allure.