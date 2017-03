OL : Memphis Depay le futur Arjen Robben ? Aux Pays-Bas on y croit

Dans : OL, Ligue 1, Foot Europeen.

Ce dimanche, les Pays-Bas se réveillent avec la gueule de bois, la défaite néerlandaise de samedi en Bulgarie ayant considérablement fait baisser les chances de la formation de Danny Blind de se qualifier pour le Mondial 2018. Mais, malgré ce coup de déprime, la presse des Pays-Bas tente de trouver des motifs de se rassurer. Et même s'il n'a pas été titularisé face à la Bulgarie, Memphis Depay suscite un gros espoir dans son pays. Du moins pour l'avenir.

Répondant à Voetbal International, Erik Hag, ancien joueur néerlandais et actuel manager du FC Utrecht, a dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. « Memphis est très confiant pour lui même, et parfois même un peu trop. Mais je pense toujours qu'il peut être le nouveau Arjen Robben. Il est extravagant, c’est un créateur. Tel un artiste, il a suivi son propre chemin et redécouvre en ce moment l'inspiration. Tant qu'un joueur est concentré sur le football et adhère aux valeurs du club, vous pouvez lui laisser le droit d'être expressif et créatif », a confié Erik Hag, lequel a travaillé avec Memphis au PSV et qui estime donc que l’Olympique Lyonnais a fait la bonne poche en allant chercher Memphis Depay à Manchester United. Du moins si ce dernier réussit à tenir ses objectifs.