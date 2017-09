OL : Marcelo, Mariano... Lyon a recruté du lourd s'enflamme Lopes

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Troisième de Ligue 1 après cinq journées de championnat, l’Olympique Lyonnais réalise un bon début de saison malgré des prestations parfois décevantes dans le jeu. Jusqu’à maintenant, le club rhodanien peut surtout compter sur des prestations abouties de ses recrues. Outre Bertrand Traoré, Marcelo et Mariano Diaz réalisent également de bonnes performances depuis le début du championnat. Sur OL-TV, Anthony Lopes est revenu sur l’intégration des deux joueurs déjà importants pour Bruno Génésio.

« Marcelo a une très bonne qualité de relance. C’est un monstre physiquement. Défensivement, ce début de saison est plutôt satisfaisant » a confié l’international portugais qui s’est ensuite exprimé sur Mariano Diaz, le nouveau buteur de l’OL. « C’est un joueur intelligent car il joue avec ses qualités. On le voit au quotidien. Il a le sens du but. Quand il cadre, c’est souvent but. Il a une frappe très lourde. Il a aussi un bon pied gauche. Il est récompensé depuis le début de la saison. Il n’a pas fini d’enfiler les buts » s’enthousiasme le gardien rhodanien, persuadé que l’ancien attaquant du Real Madrid peut faire oublier Alexandre Lacazette à Lyon.