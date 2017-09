OL : Mammana était-il trop tendre pour s'imposer à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Innovant et risqué, le mercato de l’Olympique Lyonnais a fait beaucoup parler ces dernières semaines. Au cœur de l’été, Jean-Michel Aulas a notamment décidé de se séparer d’Emanuel Mammana, vendu au Zénith Saint-Pétersbourg. Une vente incompréhensible pour la majorité des supporters rhodaniens, convaincu que l’Argentin aurait pu s’imposer au sein de la charnière centrale de l’OL. Mais le joueur avait-il le profil pour s’adapter et réussir en Ligue 1 ? Ce n’est pas sûr selon deux anciens du club, interrogés par le site Olympique-et-Lyonnais.

« En France, l’idéal c’est d’avoir l’aspect athlétique. Le jeu demande de l’engagement physique, il faut être dur dans les contacts et les duels, après si on peut allier ça à la technique c’est encore mieux » explique Jean-Marc Chanelet, deux fois champions de France sous les couleurs de l’OL. Même son de cloche chez Philippe Violeau, autre ancien de la maison. « Le plus important c’est d’imposer une présence physique. Il faut être actif, mettre de l’impact dans les duels. Plus il y a d’activité, plus le joueur est proche de ses adversaires ». Un constat également valable pour Sergi Darder, qui n’a pas non plus réussi à s’adapter au championnat français et qui est de retour en Liga, à l'Espanyol Barcelone...