OL : Lyon va lâcher plus de 5 ME sur Pepe

Malgré le démenti de Jean-Michel Aulas, Lyon ne lâche pas l’une de ses cibles hivernales : Nicolas Pepe.

L’attaquant ivoirien, qui se prépare à disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, fait l’objet d’un forcing de plusieurs clubs, en France comme à l’étranger. Lille est passé rapidement à l’action sans résultat, alors qu’Angers a annoncé son désir de récupérer 10 ME pour son jeune ailier. Parmi les clubs intéressés, deux vont bouger très rapidement dans ce dossier annonce Le 10 Sport, pour qui l’OL va mettre plus de 5 ME sur la table pour essayer de rafler la mise, quitte à le laisser en prêt au SCO jusqu’à la fin de la saison.

Une proposition, si elle devait se confirmer, qui a tout de même peu de chances d’aller au bout à l’heure actuelle. Car l’autre club sur le point d’effectuer une offre se nomme Newcastle, qui en général n’y va pas de main morte lorsqu’il s’agit de se positionner sur des joueurs du championnat de France. Seule certitude, le SCO aimerait être fixé assez rapidement dans ce dossier, car ensuite, Nicolas Pepe va s’envoler pour disputer la CAN, et tout sera forcément compliqué, alors que le club du Maine et Loire a aussi une saison à poursuivre et un maintien à aller chercher.