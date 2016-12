OL : Lyon se renforce là où on ne l'attend pas

Dans : OL, Ligue 1.

C'est le quotidien Le Parisien qui le révèle ce mardi, l'Olympique Lyonnais va intégrer le 1er janvier prochain dans son conseil d'administration Nathalie Dechy. Ancienne joueuse de tennis professionnelle, elle a notamment atteint le dernier carré de l'Open d'Australie en 2005, Nathalie Dechy avait eu l'occasion de rencontrer Jean-Michel Aulas, lorsqu'elle préparait son master en marketing sportif à l'ESSEC après sa retraite sportive.

Thierry Sauvage, directeur général d'OL Groupe, a confié les raisons de la venue de Nathalie Dechy dans l'instance dirigeants du club rhodanien. « Elle a un parcours professionnel et d’études très intéressant. Ainsi qu’événementiel avec Roland-Garros. Notre choix s’est porté sur elle pour ses différentes compétences en partie pour le développement du Parc OL qui est aussi un lieu événementiel par excellence », a confié le dirigeant lyonnais.

Evoquant cette fonction, l’ancienne tenniswoman se réjouit de travailler au sein d’un club dont son mari est un fan absolu, après avoir vécu 10 ans dans la capitale des Gaules. « Mon objectif, c’est d’amener un oeil extérieur, de m’adapter très vite. Il y a énormément de similitudes entre l’organisation d’un tournoi comme Roland-Garros et le Parc OL qu’il faut faire tourner à l’année. C’est un magnifique outil et il faut s’en servir pour développer une économie autour du sport », explique Nathalie Dechy, qui n’a pas confirmé la possible organisation d’un tournoi féminin de tennis à Lyon, même si la numéro 1 française, Caroline Garcia, est originaire de la capitale des Gaules.