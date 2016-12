OL : Lyon n’en peut plus, Grenier doit partir à tout prix

Conserver dans son effectif le troisième plus gros salaire du club sans en disposer sur le terrain est un énorme gâchis pour tout le monde à l’Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas, qui signe les chèques à la fin du mois, en est particulièrement conscient et pour la énième fois, il a souligné à quel point il désirait voir son milieu de terrain changer d’air. De toute évidence, Bruno Genesio ne compte pas sur lui cette saison, et le joueur se morfond avec quelques rares apparitions pour des bouts de match. Le président lyonnais a donc rappelé de manière très claire qu’il ferait tout pour que l’international français change de club cet été, même avec un prêt dont l’OL payerait une partie de son salaire.

« Si Clément a une proposition, il pourra évidemment sortir avec des conditions privilégiées. C’est-à-dire que l’on n’exige pas un transfert. Ça peut être un prêt. Mais le problème c’est que jusqu’à maintenant les seuls clubs qui nous ont demandé, ont été rejetés par Clément. Evidemment, je viens de le voir et je lui ai souhaité un joyeux Noël, on aspire à ce que Clément, qui a un talent fou mais qui n’arrive plus à l’exprimer totalement à Lyon, puisse trouver chaussure à son pied. Pour le moment je n’ai pas connaissance de proposition », a confié à RMC le patron de l’OL, qui sait que Grenier avait énervé pas mal de monde à Lyon en rejetant plusieurs offres, pourtant acceptées par ses dirigeants, l’été dernier.