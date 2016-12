OL : Lyon met une grosse pression pour boucler sa première recrue

Dans : OL, Mercato, SCO, LOSC.

Pour plusieurs clubs français, et notamment le PSG, l’OL et l’OM, la nécessité de recruter est identifiée, et cela provoque donc des mouvements avant même l’ouverture du marché des transferts.

C’est le cas pour Lyon, qui se démène pour trouver un attaquant, comme le souhaite Bruno Genesio. La première cible se nomme Nicolas Pépé, et les recruteurs rhodaniens ont déjà lancé les grandes manœuvres, comme l’expliquent, à des degrés différents, les deux diffuseurs de la Ligue 1. Pour Canal+, une offre lyonnaise est déjà sur la table, et la tendance serait plutôt favorable, alors que le LOSC pourrait aussi avoir tenté sa chance. De son côté, bein SPORTS confirme des contacts poussés, et une grosse pression mise par Lyon sur Angers pour avoir une réponse favorable.

A l’heure actuelle, le SCO n’a pas encore décidé s’il allait se séparer de son international ivoirien, sauf en cas de proposition à hauteur de 10 ME, ce qui n’est pas encore parvenu sur le bureau du président Chabane. En cas de montant inférieur, alors Angers tenterait de trouver un accord pour conserver son joueur en prêt avant de la laisser définitivement partir au mois de juin. Et cela alors que des clubs étrangers, comme la Roma et Newcastle, seraient plus enclins à accepter cette forme de transfert, que les clubs français qui cherchent un renfort immédiatement utilisable cet hiver.