OL : Lopes dément cette sale accusation qui revient souvent

Dans : OL, Ligue 1.

Après la correction prise par l'Olympique Lyonnais samedi contre Lorient, et tout comme après le nul concédé à Rennes une semaine avant, les critiques sont tombées sur les joueurs de l'OL. Et la plus virulente affirme que ces derniers choisissent les matches durant lesquels ils sont décidés à jouer à fond et ceux qu'ils abordent avec une attitude clairement dilettante, préférant se préserver pour l'Europa League. Alors, à force de lire et entendre des accusations sur ce thème, Anthony Lopes a décidé de répondre.

Car pour le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, pas exempt de tout reproche contre les Merlus, cette histoire de match choisi ou non est une légende urbaine. « Non, je ne pense pas qu’on choisisse nos matches. On avait tous à cœur de consolider notre 4e place pour passer une fin de saison tranquille en championnat et bien préparer notre match contre le Besiktas jeudi soir (…) On a un nouvel objectif, celui de bien figurer jeudi, faire un énorme match et essayer de passer ce tour. On sait qu’on aura un match retour important là-bas. Il faudra faire le maximum du boulot au match aller. Si on privilégie l’Europa League ? Non ! Il faut vous enlever cette idée-là de la tête parce qu’on est loin de tout ça », a confié, un poil agacé, Anthony Lopes sur RMC.