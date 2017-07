OL : Les transferts à plus de 10ME, c'est fini à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ce lundi après-midi, l’Olympique Lyonnais affronte l’Inter Milan (14h) pour clôturer son stage en Chine. Une grande première afin de développer l’image du club rhodanien dans le pays du fonds d’investissements IDG, entré dans le capital de l’OL en août dernier. Directeur général de Beijin OL FC Ltd (structure créée entre Lyon et le fonds d’investissements), Xing Hu a justifié dans les colonnes de L’Equipe l’investissement de 100 millions d’euros du groupe asiatique. Et affirme que les transferts à plus de 10 millions d’euros, c’est fini (pour l’instant).

« Pourquoi avoir investi 100ME ? Quand nous avons négocié l’entrée dans le capital, nous avons bien évalué l’ensemble des valeurs des joueurs. Nous avions prévu des bénéfices de 100ME pour Lacazette et Tolisso. Mais après la vente de Lacazette, je pense qu’il n’y aura plus de gros transferts (à plus de 10ME), dans le sens des arrivées ou des départs » a-t-il confié avant d’apporter un regard neuf sur la Ligue 1 et sur la notoriété de celle-ci en Asie. « La Ligue 1 sort d’une bonne saison, mais n’a pas évolué sur le marché chinois. S’il n’y a pas de créneau adapté, il n’y aura pas de bons diffuseurs en Chine. Il faut prendre l’exemple anglais ou espagnol. Eux ont fait l’effort au niveau de l’horaire » a-t-il expliqué.