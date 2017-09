OL : Les dessous du transfert de Ndombélé dévoilés

Dans : OL, Mercato.

Ce vendredi en conférence de presse, Tanguy Ndombélé a été présenté aux médias, lui qui est la dernière recrue de l’Olympique Lyonnais pour cet été. Une touche supplémentaire au milieu de terrain pour donner encore plus de choix à Bruno Genesio. Invité à revenir sur cette acquisition, Jean-Michel Aulas en a livré les raisons et les modalités.

« On a réussi à faire tout ce que souhaitait notre coach. Tanguy faisait partie de nos recherches depuis quelques temps, on ne savait pas si on avait les capacités à le faire. Amiens avait imaginé pouvoir garder son joueur, cela a négocié car c’était un joueur que l’on voulait absolument. Il vient dans la stratégie à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, mais aussi pour remplacer les joueurs qui sont partis. Tanguy vient dans un prêt qui se transformera en transfert sous un certain nombre de contraintes, sous la forme de 2 ME en prêt et 8 ME en contrat définitif. Il y a plusieurs conditions, dont le nombre de matchs joués, mais cela peut aussi être de notre fait, que les conditions soient remplies ou non. C’est un investissement sérieux donc », a expliqué le président lyonnais à propos du milieu de terrain qui a littéralement explosé à Amiens la saison dernière, et en a été récompensé par une sélection avec les Espoirs.