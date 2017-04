OL : Les 11 cibles du mercato lyonnais pour cet été

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas a prévenu, que son club soit qualifié ou pas en Ligue des Champions, il n’a désormais plus d’obligation de vendre. Il pourrait surtout acheter.

Une stratégie y compris valable pour ses meilleurs éléments, les plus courtisés, comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Et dans l’autre sens, le président lyonnais pourrait même passer sérieusement à l’offensive afin de former une équipe capable de rivaliser avec le PSG et Monaco, qui sont tout de même un cran au-dessus des autres équipes en Ligue 1. Et ce mardi, France Football s’est penché sur les joueurs ciblés par l’Olympique Lyonnais en vue de cet été. Un large panel qui touche quasiment tous les postes.

En attaque, l’OL rêve de faire revenir Anthony Martial, afin de compenser le départ de Lacazette, qui reste tout de même très probable. Un prêt serait la seule solution, mais même si José Mourinho n’est pas satisfait de l’ancien monégasque, céder un joueur d’une telle valeur semble demeure très rare. Sinon, il faudra peut-être se tourner vers l’espoir français Sébastien Haller, qui marque toujours aussi régulièrement avec Utrecht, ou le Tchèque Patrik Schick, recruté 4 ME par la Sampdoria et qui a déjà franchi la barre des 10 buts en Serie A.

Sur les ailes, la cellule de recrutement s’active, notamment dans l’optique de remplacer Rachid Ghezzal. Theo Bongonda du Celta Vigo (notre photo), Bertrand Traoré, prêté par Chelsea à l’Ajax Amsterdam sont ciblés, tout comme Nicolas Pépé, l’ailier d’Angers. Mais l’intérêt le plus vif est celui pour Marcos Acuna, coéquipier d’un certain Lisandro Lopez au Racing Club, dont le prix augmente régulièrement pour approcher des 10 ME.

Au milieu de terrain, Tolisso et Ferri pourraient quitter le navire et laisser de la place aux nouveaux. Si Tousart prend une nouvelle dimension cette saison, l’OL apprécie deux jeunes joueurs de Ligue 1 : le Nantais Amine Harit et le Guingamp Ludovic Blas.

En défense, la priorité va à l’arrière gauche, et pour le moment, cela se résume à deux cibles. Le Havrais Ferland Mendy et l’international néerlandais Jetro Willems, que le PSG pourrait consentir à céder pour 10 ME. De quoi voir venir à moins de 50 jours de l’ouverture du marché des transferts.