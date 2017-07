OL : Le mercato n'est pas fini et c'est Genesio qui le dit !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Actuellement en Chine avec ses joueurs, Bruno Genesio commence à avoir une idée assez précise des forces en présence. Et si pendant longtemps l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a considéré que son groupe était au complet suite à la signature de Marcelo en provenance du Besiktas, il semble que son opinion a changé ces derniers jours. Se confiant ce samedi dans Le Progrès, à deux jours du match amical contre l'Inter, Bruno Genesio reconnaît qu'avec Jean-Michel Aulas l'idée de recruter un joueur supplémentaire est toujours envisagée.

D'ici la fin du mercato des choses peuvent se passe à l'OL et le coach lyonnais veut que le club soit prêt à bondir. « Si l’effectif est complètement bouclé ? Non, pour l’instant, avec le président, on a fait ce que l’on souhaitait. C’est très bien. Mais on se laisse toujours la possibilité jusqu’au 31 août de saisir une opportunité s’il y en une et s’il y avait un besoin particulier », a prévenu Bruno Genesio, qui n’en dit pas plus sur le profil recherché éventuellement par l’Olympique Lyonnais, même si forcément pas mal de monde pense à un attaquant supplémentaire.