OL : Le mercato estival taillé en pièces

Dans : OL, Mercato.

A l’Olympique Lyonnais, les recrues peinent clairement à se faire leur place. Cet été, Jean-Michel Aulas avait pourtant sorti le chéquier pour recruter une équipe capable de répondre présente dans les grands rendez-vous, mais ce sont encore et toujours les joueurs issus du sérail qui finissent pas prendre le dessus. A l’heure du bilan de la première partie de saison, le quotidien régional Le Progrès a fait un tour d’horizon sans concession de ce recrutement estival qui n’a pratiquement aucun poids sur le jeu lyonnais.

« Mercredi, seul Rybus, parmi les recrues estivales, a joué face à Angers. Et encore en sortant du banc. Mateta y est resté bien au chaud tandis que Mammana et Nkoulou, les deux centraux censés suppléer Umtiti transféré au Barça, n’étaient même pas convoqués. Un état des lieux qui illustre l’échec du recrutement. Rybus n’est pas un vrai arrière-gauche, Mammana a du potentiel mais peine à convaincre le staff, Nkoulou est sur la lancée de sa mauvaise année marseillaise, et Mateta n’est sûrement pas le remplaçant annoncé de Lacazette. Bref, aucune recrue n’a apporté un plus. En attendant les possibles retouches hivernales », a conclu le journal lyonnais, pour qui il va falloir que l’OL trouve enfin la mire en ce qui concerne ses recrues, même si cela n’empêche pas la formation de Bruno Genesio d’avoir très bien terminé l’année.