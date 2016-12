OL : Le bon coup Trémoulinas ? Aulas voit plutôt une arnaque

Dans : OL, Mercato.

En raison d’une blessure suivie d’une opération au genou en mai dernier, Benoît Trémoulinas (31 ans) n’a toujours pas débuté sa saison avec le FC Séville.

Du coup, le club andalou commence à perdre patience. A tel point que les dirigeants espagnols seraient prêts à libérer leur latéral gauche de ses six derniers mois de contrat. Une aubaine pour les formations intéressées… En effet, on parle des intérêts de plusieurs pensionnaires de Ligue 1 comme les Girondins de Bordeaux, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Enfin, on ne devrait plus évoquer le club rhodanien sur ce dossier après la réponse de Jean-Michel Aulas à un supporter séduit par le Réunionnais. « Il n’a plus joué et il est blessé », a réagi le président de l’OL sur Twitter. Il est vrai que Trémoulinas aura besoin de quelques semaines (ou mois) pour retrouver sa condition physique et ses sensations. Et à Lyon, Aulas n’a pas le temps d’attendre.