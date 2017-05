OL : Larqué conseille à Lyon de prendre exemple sur l'ASSE

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, ASSE.

Grand spécialiste des épopées européennes lorsqu’il évoluait sous le maillot de Saint-Etienne, Jean-Michel Larqué a quelques petits conseils à donner aux Lyonnais, qui vont devoir renverser la vapeur après leur défaite 4-1 face à l’Ajax Amsterdam.

Pour cette demi-finale retour, « Cap’tain Larqué » rappelle ainsi quelques vérités, qui peuvent même paraître contradictoires. D’un côté, il ne faudra pas laisser souffler l’adversaire en donnant tout d’entrée de jeu pour rendre l’exploit possible, et le fait que la formation néerlandaise soit très joueuse pourrait constituer un avantage. D’un autre, même si les choses venaient à mal tourner, le consultant de RMC rappelle que tout peut aller très vite, et qu’il faudra continuer à y croire jusqu’au bout.

« Est-ce que Lyon peut le faire ? Oui et non. C’est possible. Mais c’est un score qui est lourd. Il est arrivé à un club voisin, l’AS Saint-Etienne, il y a de nombreuses années, de renverser une situation identique. A Split, les Verts avaient pris 4-1 et ils ont retourné la situation à Geoffroy-Guichard à l’issue de la prolongation. A une demi-heure de la fin du temps réglementaire, le score était de 1-1. En football, il ne faut jurer de rien et surtout pas de choses absolument incroyables. Ça va être compliqué, parce qu’il semble que Lyon n’ait pas aujourd’hui suffisamment de certitudes, notamment sur le plan défensif. Dès le départ, Lyon devra mettre du rythme, de la pression, jouer tous les ballons comme des morts de faim. Ça passe ou ça casse. J’ai toujours cette image du match aller où à 3-0 pour l’Ajax, je me disais que les Néerlandais vont un petit peu se la jouer tactique. Non, ils avaient continué à jouer. Les Lyonnais vont avoir devant eux des joueurs qui n’aiment pas défendre. A eux de leur faire mal chaque fois qu’ils le peuvent », a souligné Jean-Michel Larqué qui sait que, d’un côté ou de l’autre, le match aller a tout de même donné lieu, malgré le score final de 4-1, à un festival d’occasions manquées.