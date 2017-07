OL : Lacazette à Arsenal, les détails financiers dévoilés !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

The Telegraph a été le premier média à dévoiler l'imminence d'un accord entre l'Olympique Lyonnais et Arsenal concernant le transfert d'Alexandre Lacazette. Et ce dimanche soir, notre confrère anglais confirme que le buteur français de l'OL n'a jamais été aussi proche de signer chez les Gunners, son arrivée étant attendue à Londres dès lundi.

Pour s'offrir Alexandre Lacazette, Arsenal devra payer 53ME cash à l'OL et deux bonus ont été prévus. Le premier est de 3ME et le Telegraph affirme qu'il sera facile à obtenir pour Lyon, sans toutefois dire comment ce pactole sera activé. Un autre bonus de 4ME figure au contrat signé entre Lyon et les Gunners, mais de l'avis du quotidien anglais il sera « plus difficile » à obtenir pour le club de Jean-Michel Aulas. Au total, l'Olympique Lyonnais pourra donc empocher entre 56ME et 60ME pour son attaquant, ce qui sera son record pour une vente et celui d'Arsenal pour un achat.